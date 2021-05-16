Вторично? Не скажите

Давать вторую жизнь вещам на творческих встречах учит руководитель проекта «Апсайкл мастерская» Анна Александрова, а поддерживают её Екатерина Карасёва и Екатерина Галайда, руководители благотворительного фонда «69 параллель», на базе которого проект воплощается в жизнь. Проект реализуется на средства благотворительной программы «Норникеля» – «Мир новых возможностей». Свою жизнеспособность идея должна продемонстрировать в период с марта 2021 по март 2022 года. Однако подготовительная работа началась задолго до того, как проект получил финансирование.

Модные тенденции

– Этот проект имеет общие цели с другими задумками нашего фонда и экологическую направленность, — говорит Екатерина Карасёва, одна из руководителей «69 параллели». — Причём идея может быть не напрямую связана с уборкой мусора. А больше с экологичной организацией мероприятий и акций, чтобы после них оставалось меньше бытовых отходов, чтобы не каждая организация покупала баннеры, а они могли друг с другом ими обмениваться. Какой из наших проектов ни возьми — мы в первую очередь думаем об осознанном потреблении и экологии. И «Апсайкл мастерская» — это симбиоз других наших проектов: мастерской «Плавь пластик», фримаркета «Сундук» и магазина ShandyCandy, который пользуется популярностью у горожан. Это отличная площадка, позволяющая привлечь внимание к осознанному потреблению. Слово «апсайкл» (с англ. upcycle — переработка, вторичное использование — прим. ред.) — новое для многих горожан, но молодёжи оно хорошо знакомо, и идею преобразования вещей они принимают на ура.

Партнёрство «Апсайкл мастерской» с проектом «Плавь пластик» проявляется в том, чтобы дать вторую жизнь пакетам, используя их как материал для сумок, отдельных элементов одежды и так далее. Из пакетов получаются прекрасные циферблаты для часов.

Это новое течение — хорошо забытое старое. Ещё наши бабушки и прабабушки занимались тем, что с помощью переделки продлевали жизнь любимым или устаревшим вещам и делали их более модными и уникальными. Самый простой пример апсайкла — это роспись одежды, аппликация, пошив экосумок. В будущем на базе шоурума ShandyCandy пройдёт серия мастер–классов, на которых научат делать старую одежду актуальной и модной. Пандемия научила НКО смотреть на один шаг вперёд, поэтому мастер–классы будут проходить как в офлайн, так и в онлайн–формате. Преображаться на них будет не только одежда, но и мебель. Идеи, предложенные на мастер–классах, потом можно будет реализовать в домашних условиях, с применением простых материалов и минимальных дизайнерских навыков.

Новые навыки

Часть средств, выделенных на реализацию проекта, ушла на обучение руководителей фонда. Екатерина Галайда обучается на экотренера, чтобы в дальнейшем как сертифицированный специалист проводить различные просветительские мероприятия, рассказывать об осознанном потреблении. Её поддерживают коллеги из других регионов. Например, московское сообщество «Зелёный драйвер». В их образовательном центре обучаются онлайн все, кто заинтересован в экологичном образе жизни.

– Важно, что на этой образовательной площадке даются знания, проверенные временем, а не из серии ОБС (одна бабушка сказала), — поясняет Екатерина Галайда. — Вокруг экологичного потребления сложилось множество мифов.

Екатерина Карасёва учится на экоконсультанта — специалиста, который консультирует по вопросам экологичной и экономичной работы предприятий и сотрудников, особенно в части создания условий труда: организация помещений для приёма пищи, ведения переговоров, соблюдение режима проветривания и поддержания влажности в кабинетах. Экономичность же заключается, например, в печати документов не на одной стороне листа, а на двух или приведении в порядок системы ТВС предприятия, чтобы избежать расходов за утечку воды из–за гнилых труб.

– Экологичность будет эффективна только тогда, когда станет частью не только бытовой, но и производственной жизни, — добавляет Екатерина Карасёва. — Не должно быть этой разницы — дома человек разделяет мусор, а на работе у него возникают с этим сложности. Моя задача как экоконсультанта научить людей комплексно решать эту проблему.

Несмотря на то, что идея «Апсайкл мастерской» только начала реализовываться, первые мастер–классы по преображению вещей проводились и ранее. Просто у руководителей фонда появилась потребность сделать работу в этом направлении более комплексной. Сейчас параллельно с мастер–классами ведётся закупка оборудования для их съёмки, чтобы те, кто будет смотреть их онлайн, могли разглядеть малейшие детали и нюансы. Также ведётся сбор одежды, приём целлофановых пакетов, которые идут как для сортировки собранного материала, так и для переработки в мастерской «Плавь пластик». Лучше всего для обретения второй жизни в других вещах подходят пакеты с маркировкой HDPE (полиэтилен высокой плотности) или LDPE (полиэтилен низкой плотности). Но главное, чтобы пакеты были чистые. В «Апсайкл мастерской» собираются и крышки, которые затем передаются в «Плавь пластик». А после созданные из них творения презентуются на мероприятиях и мастер–классах в магазине ShandyCandy.

– К сожалению, у нас в фонде нет ресурса, чтобы очищать собранные материалы от грязи, — говорит Екатерина Карасёва. — Если человек хочет, чтобы некая вещь была переработана, придётся и ему приложить усилия. Вообще, очень важно думать, что ты передаёшь. Если это одежда, то она должна быть без пятен, с рабочими молниями, целыми пуговицами, чтобы человек мог взять её и надеть. Если это бытовой прибор, то он должен быть рабочим. И это тоже про экологичность, но уже добрых дел.

Вторая жизнь вещей

Анна Александрова, руководитель проекта «Апсайкл мастерская» говорит, что идея проведения того или иного мастер–класса возникает спонтанно.

– Я как творческий человек в своей жизни пользуюсь таким понятием как «насмотренность», — рассказывает Анна. — Я подписана на различные аккаунты, где можно увидеть работы мастеров в различных техниках. Смотрю, какие вещи наиболее востребованы, что–то заимствую, но всегда стараюсь привнести в творения что–то своё. Опять же помогает общение. В диалоге удаётся почувствовать, с чем бы человеку хотелось поработать, чему научиться и какую новую для себя технику освоить. Это не всегда бывает апсайкл, нередко просто хочется что–то адаптировать. Так, на днях я увидела изумительные детские косыночки и вспомнила, что в «Сундуке» есть три мешка старых рубашек — огромное количество ткани, из которой можно сшить кучу великолепных косынок.

Идей много и каждый день появляются всё новые и новые. Среди тех мастер–классов, которые уже прошли в ShandyCandy, самым востребованным оказался тот, где изготавливали кожаные банты. В ходе него было изрезано три кожаные куртки и одна юбка, а участвовали не только барышни, но и молодые люди. Также множество отзывов было о пасхальном мастер–классе, где из старых рубашек участники шили мягкие сердечки с изображением кролика, делали броши из джинсов. Скоро можно будет увидеть онлайн мастер–класс по изготовлению многоразовых бахил из плащёвки.

– Мы сделали экобахиллы в квадрате, — поясняет Анна. — Они получились многоразовые, так как мы их не выбрасываем, а сшиты они из старых болоньевых штанов. Я стараюсь дать вторую жизнь тем вещам, которые многие выбрасывают на помойку. Моя заветная мечта — научить людей давать второй шанс использованным вещам, одновременно создавая дизайнерские творения. Очень хочется, чтобы горожане позволяли себе творить и вдохновлялись творчеством в различных его проявлениях. Добавлю, что навыки, которые норильчане получают на мастер–классах, они могут применять и в своей повседневной жизни, создавая экологичное пространство вокруг себя, и таким образом уходить от тотального потребительства.

Проект «Апсайкл мастерская» реализуется на средства благотворительной программы "Норникеля»-«Мир новых возможностей». На эти цели был выделен один миллион рублей. Свою жизнеспособность идея должна показать в период с марта 2021 по март 2022 года.

Апсайкл — это процесс переделки чего–то надоевшего или разонравившегося в полезное и красивое. По сути, мастера, которые занимаются этим, дорабатывают и творчески переосмысливают старые вещи, преображая их, а порой и просто меняя их функциональность. Например, из старых бутылок они могут сделать светильники, из разбитой посуды и пластика — украшения, из старых джинсов — сумки, пояса, броши.