Второе высшее образование в творческих вузах можно будет получить бесплатно

Получить второе или последующее высшее образование в сфере искусств за счёт средств федерального бюджета можно будет на конкурсной основе, пройдя вступительные испытания. Перечень образовательных организаций и специальностей, на которые будет распространяться такой приём, утвердит правительство РФ.

Изменение в Законе «Об образовании» даёт возможность лицам, уже имеющим высшее образование, получить бесплатно второе или последующее, при наличии у них соответствующих творческих способностей.