Второй раунд переговоров России и Украины прошёл в Белоруссии 3 марта

«Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится», — зачитал коммюнике по итогам переговоров Михаил Подоляк, участник украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

При этом Подоляк отметил, что украинская сторона не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Ранее он сообщал, что для Киева ключевые вопросы, помимо гуманитарных коридоров, — немедленное прекращение огня и перемирие.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что стороны «нашли взаимопонимание» по части вопросов, которые обсуждались на встрече, сообщает «Интерфакс». Он подтвердил, что делегации договорились о «формате режима поддержания гуманитарных коридоров» и возможном временном прекращении боевых действий в этих зонах на время выхода мирных жителей.

Также стороны, как пишет ТАСС, обсуждали вопрос будущего политического урегулирования конфликта, но на это понадобится больше времени: «Третья встреча также может состояться на территории Белоруссии. Как уточнил Подоляк, ее организуют в начале следующей недели.

По итогам третьего раунда, как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, могут быть достигнуты договоренности, которые потребуется закрепить на высшем уровне и ратифицировать в парламенте. Депутат, однако, оговорился, что для согласования «политической части» может понадобиться не одна, а несколько встреч».

Незадолго до завершения второго раунда переговоров публичные заявления сделали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что российская операция идёт по плану и «в строгом соответствии с графиком», а «все поставленные задачи» успешно выполняются. Он подчеркнул мужество и героизм ее участников и объявил о дополнительных выплатах: семьи погибших военных получат по 5 млн рублей сверх положенного по действующему законодательству, а раненые - по 3 млн.

Зеленский же в интервью иностранным СМИ повторил, что готов обсуждать с Путиным «все вопросы», включая проблемы статуса русского языка на Украине и статус республик Донбасса. При этом он обратился к Соединенным Штатам и Евросоюзу с призывом объявить воздушное пространство страны бесполетной зоной или предоставить украинцам авиацию, а также предложил включить в число будущих гарантов безопасности Киева президента Турции Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Олафа Шольца.