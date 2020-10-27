Введён масочный режим на федеральном уровне

Согласно указу граждане обязаны носить маски в местах общего скопления – общественные места, транспорт, такси, лифты.

- При этом следует учитывать, что по аналогии права, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек, - уточняют в Роспотребнадзоре.

Также россияне из группы риска (старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями) должны соблюдать режим самоизоляции. Введён запрет на проведение культурно-массовых мероприятий с 23.00 до 6.00, а организации общественного питания не должны работать в ночное время.

Вместе с тем необходимо усилить дезинфекцию в местах массового скопления людей.