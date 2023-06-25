Выбирай на вкус

В ТОШ работаем дружно

12 июня стартовал 53–й сезон трудовых отрядов школьников. Каждый год «Норникель» финансирует создание рабочих мест для подростков от 14 до 17 лет включительно. В 2023 году их 815. Также Заполярный филиал компании обеспечивает ТОШ парадной формой, спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты, спортивным инвентарём и всем необходимым для проведения досуга.

Всего в 2023 году более 900 подростков в составе 49 отрядов будут работать в учреждениях образования, культуры и спорта, организациях жилищно–коммунальной сферы. 27 отрядов создано в Центральном районе, 13 — в Талнахе, восемь — в Кайеркане и один отряд в посёлке Снежногорск.

Молодёжи предстоит заниматься уборкой и благоустройством территории с 9 утра до 13 часов. После ребят ждёт насыщенная развлекательная программа: культурные и спортивные мероприятия, профилактические занятия–тренинги, семинары по профориентации, творческие конкурсы.

Подробностями поделились члены отряда «Умка», который работает на базе Станции юных техников. Воспитатель отряда Айгуль Абельдинова рассказала, что в этом году в учреждении трудятся четыре девушки и шесть юношей под руководством двух наставников — студентов–второкурсников педагогического колледжа Андрея Гагарина и Юрия Дидыка. Студенты не просто проходят здесь летнюю практику, но и получают зарплату за свою работу. Юрий Дидык внедряется в будущий коллектив: после окончания колледжа юноша планирует работать на Станции юных техников.

Трудовой отряд «Умка» занимается интересной и полезной деятельностью естественно–научной направленности. Как рассказала директор СЮТ Татьяна Черногор, тошевцы сейчас выращивают рассаду, а вскоре начнут высаживать бархатцы, астры, петунии и даже горох на клумбах у здания станции и детского сада № 2.

Под руководством педагога Кизбес Гамзатовой ребята не просто поливают растения и готовят инвентарь, а проводят мини–исследования. Школьники изучают размножение растений, правила рассаживания, основы борьбы с вредителями. Клумбы создают тоже по науке: делают почвенные вытяжки, высаживают растения с учётом температурного режима. После завершения трудового сезона ребята смогут продолжить свои изыскания в качестве воспитанников одного из объединений СЮТ.

Самая ответственная работа в отряде у девушек, которые ухаживают за животными. Да, на станции есть возможность углубиться не только в ботанику, но и в основы зоологии. В живом уголке живут крысы, хомячки, шиншиллы, кролики, черепахи, аквариумные рыбки. 17–летняя Дарья Кузнецова второй год работает в ТОШ именно в этой лаборатории. Девушка любит животных и хочет стать ветеринаром. В этом году она закончила 11–й класс, и такая практика ей очень пригодится.

Дарья вместе с 15–летними напарницами Кирой Парфеновой и Софией Цындеренко чистит клетки, кормит своих подопечных, прибирает кабинет. Девушки пришли в ТОШ не только заработать на карманные расходы, но и получить практические навыки ухода за животными. У всех дома есть свои питомцы, и девочки целенаправленно шли именно в отряд «Умка». Пришлось даже получить дополнительные медицинские справки об отсутствии аллергии и разрешение на работу с животными.

А вот 14–летний Инсаф Фаттахов рассказал, что любит коллективный труд, поэтому и пришёл работать в ТОШ. Денежную мотивацию юноша считает важной, но не главной. Инсаф отметил, что с нетерпением ждёт спортивных состязаний, где надеется продемонстровать хорошую форму. Кроме того, работать с растениями и животными очень интересно!

Попасть в ТОШ смогли не все желающие. Но это не повод отчаиваться, ведь в регионе действует ещё одна программа занятости молодёжи.

Кто идёт в КТОС?

Наш город принимает участие в программе «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края» с 2006 года. Об особенностях её реализации рассказала координатор Ирина Георгиевна Демакова, заместитель директора Молодёжного центра Норильска. Именно здесь происходит оформление документов будущих бойцов (так называются участники отрядов), распределение работ и организация досуга.

– Бойцами КТОС могут стать подростки в возрасте 14–17 лет включительно. Заниматься ребята будут в основном уборкой и благоустройством территории. Бывает и творческая работа. Например, в прошлом году бойцы делали информационные таблички «Соблюдайте чистоту!», «Не мусорить», а также кормушки для птиц. В каждом отряде до 20 ребят, непосредственное руководство осуществляет бригадир. На эту должность могут претендовать совершеннолетние норильчане, чаще всего это студенты колледжей или университета. Сейчас продолжается набор как бойцов, так и бригадиров, — отметила Ирина Георгиевна.

Все ктосовцы оформят трудовые отношения с работодателем. В 2023 году в этой роли выступила Красноярская региональная общественная организация «Сибирский спортивный клуб». В этом заключается важное отличие от трудовых отрядов школьников — для них работодателем являются муниципальные учреждения и организации.

Термин «трудовые отношения» означает, что с бойцами заключат срочный трудовой договор и каждому заведут электронную трудовую книжку. Это делается для того, чтобы отработанное время вошло в трудовой стаж. Бригадиры осуществляют свою деятельность в рамках гражданско–правового договора.

Зарплата и досуг

Смена (период трудовой деятельности бойца) в КТОС длится 10 рабочих дней. Таких смен может быть несколько, ограничений нет, то есть каждый боец имеет возможность записаться на несколько периодов. Первая смена начнётся 3 июля, последняя — 1 августа.

Заработную плату бойцы получат на банковские карты «Мир». Всего за смену можно заработать более 6000 рублей. Также каждому участнику отряда подарят экипировку с логотипом программы — футболку, головной убор и перчатки.

Рабочий день ктосовца начинается в 9 часов утра. Утренний сбор происходит в районных молодёжных центрах, оттуда ребята расходятся по рабочим местам. К труду приступают после обязательного инструктажа. В 13 часов — перерыв, бойцы убывают домой на обед. Во второй половине дня ребята посещают культурные мероприятия и участвуют в досуговой деятельности — соревнованиях, конкурсах, викторинах. Каждый успех отряда или бойца отмечается грамотой. За сезон активные ребята могут собрать внушительное портфолио и даже попробовать выиграть один из краевых конкурсов для бойцов. Лучшие участники трудовых отрядов встретятся осенью на краевом слёте ктосовцев.

– В прошлом году ребята из Норильска отличились в творческом конкурсе и привезли с краевого слёта награду. В этом сезоне настроились повторить успех. Тогда в отряде победителей была девушка 17 лет, которая в этом году изъявила желание стать бригадиром и привести своих подопечных к лучшему результату. Вообще, часто случается так, что ребята становятся бойцами в 14 лет, а спустя четыре года возвращаются в качестве бригадиров–наставников. Наиболее целеустремлённые бойцы самостоятельно ищут информацию о КТОС, приходят со всеми документами и очень ярко проявляют себя в досуговой деятельности. Ещё могу отметить, что юношей и девушек у нас обычно поровну. Мы не делим работу по полу, но стараемся учесть склонности и навыки каждого бойца, — рассказала Ирина Георгиевна.

Сразу после беседы наша собеседница отправилась принимать документы у юного жителя Кайеркана по имени Илья. А его мама Людмила Ивановна рассказала, почему выбрала для сына такую форму летнего досуга.

– Не успели попасть в ТОШ. Обрадовались, что есть ещё одна возможность записаться в трудовой отряд. Считаю, что это отличная идея, когда подростки отрываются от компьютера, занимаются чем–то полезным, попутно зарабатывая на карманные расходы. Буду способствовать тому, чтобы сын принимал участие в подобных программах.

В 2023 году для норильской молодёжи выделено 221 рабочее место в КТОС, что почти на 50% превышает показатель прошлого года.