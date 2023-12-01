Выдача подарков для детей сотрудников бюджетной сферы начнётся 8 декабря

Игра «Делай раз!» поможет разнообразить новогодние каникулы в семейном кругу. По правилам участникам нужно выполнять задания, выпадающие на игровом поле.

800-граммовый кондитерский набор состоит из конфет от российских фабрик. По словам директора управления социальной политики Севилы Нариманян, при подборе наполнения мешочка со сладостями исходили из того, что обычно детям и взрослым нравятся разные конфеты. Мамы и папы хотят видеть лакомства, знакомые им с детства, — «Мишка на Севере», «Маска» и другие. Дети предпочитают всевозможные виды нуги, зефир, шоколадные изделия с необычными начинками.

– Мы хотели, чтобы подарок пришёлся по вкусу всем, но больше угодить желали, конечно, детям, — говорят в управлении соцполитики. — Составляя подарок, мы ежегодно ориентируемся на отзывы о прошлогодних наборах, а также на пожелания горожан.

Традиционно в подарок входит мягкий символ наступающего года — симпатичный дракончик голубого цвета, а также красивая раскладная открытка с календарём.

Всё это упаковано в спортивную сумку синего цвета, украшенную принтом с символом наступающего года и снежинками.

– Чаще всего у людей есть пожелания по качеству и практичности сумки, ведь её потом многие используют для ношения сменной обуви, тренировочной формы, берут с собой в отпуск. Мы надеемся, эта сумка понравится норильчанам, — поделилась Севила Нариманян.

Подарки для детей работников бюджетной сферы традиционно будут выдаваться по месту работы пап и мам. Родителей, воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет, ждут в реабилитационном центре «Виктория» для выдачи подарков; безработные горожане, чьи дети не достигли 15 лет, могут получить для них подарки в Центре занятости населения Норильска (при условии, что родитель стоит на учёте в ЦЗН). Кроме того, муниципальные подарки будут выданы детям-сиротам; ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также пребывающим под опекой и попечительством; воспитанникам норильской школы-интерната и соцприюта КЦСОН. В управлении социальной политики также выдадут подарки детям погибших ветеранов боевых действий.