Выдача сертификатов на переселение продолжается
Выдача сертификатов на переселение продолжается
Сегодня управление жилищного фонда администрации города Норильска выдало 65 свидетельств пенсионерам.
Выдача сертификатов стартовала 28 февраля. Первыми получателями стали 28 граждан из категории инвалидов. На 23 марта 2023 года выдано 93 свидетельства, из них: 86 — семьям из Норильска, 7 — семьям из Дудинки. Остальные категории населения будут получать свидетельства в течение года — до 1 декабря 2023-го.
Напомним, что с 2021 года переселение граждан проводится по программе социально-экономического развития Норильска до 2035 года, предусмотренной четырёхсторонним соглашением между правительством РФ, Красноярским краем, компанией «Норникель» и администрацией Норильска.
Граждане, которые заявлялись на участие в программе в этом году и не попали в список получателей сертификатов, могут до 1 августа 2023 года подать заявление на получение свидетельства в 2024–м по адресу: Ленинский пр., 40, корпус 4, кабинеты № 1 и 2. Для удобства норильчан с этого года заявления также принимаются в МФЦ.