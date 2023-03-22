Выдача сертификатов на переселение продолжается

Выдача сертификатов стартовала 28 февраля. Первыми получателями стали 28 граждан из категории инвалидов. На 23 марта 2023 года выдано 93 свидетельства, из них: 86 — семьям из Норильска, 7 — семьям из Дудинки. Остальные категории населения будут получать свидетельства в течение года — до 1 декабря 2023-го.

Напомним, что с 2021 года переселение граждан проводится по программе социально-экономического развития Норильска до 2035 года, предусмотренной четырёхсторонним соглашением между правительством РФ, Красноярским краем, компанией «Норникель» и администрацией Норильска.

Граждане, которые заявлялись на участие в программе в этом году и не попали в список получателей сертификатов, могут до 1 августа 2023 года подать заявление на получение свидетельства в 2024–м по адресу: Ленинский пр., 40, корпус 4, кабинеты № 1 и 2. Для удобства норильчан с этого года заявления также принимаются в МФЦ.