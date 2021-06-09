Выездная вакцинация от коронавируса прошла в администрации города

Для организации выездной вакцинации работников предприятий и учреждений города необходимо набрать более 30 желающих поставить прививку и подать заявку в отдел здравоохранения по месту нахождения предприятия. Коллектив администрации Норильска как раз и воспользовался такой возможностью.

Дмитрий Карасев поделился своими ощущениями после прививки:

- Чувствую себя отлично. Укол безболезненный и делается очень быстро. Я прошёл обследование, а после вакцинации получил сертификат, в котором говорится, что через три недели меня ожидают для того, чтобы поставить второй компонент вакцины. Вместе со мной на процедуру пришли руководители и работники разных подразделений администрации. Я благодарен им за проявленную активность. Призываю провакцинироваться всех жителей города. Это необходимо не только для их собственного здоровья, но и для здоровья близких, окружающих нас людей, всех норильчан.

Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева подчеркнула, что вопрос вакцинации для Норильска по-прежнему очень актуален:

- Люди продолжают болеть. Сегодня в инфекционном отделении городской больницы № 2 находятся 27 человек. Это люди со средней и тяжёлой степенью заболевания. COVID-19 не отступил, он не ушёл, и остановить его нам поможет только вакцинация.

Анатолий Береговских, и. о. заместителя главы Норильска по городскому хозяйству, тоже присоединился к процедуре:

- Мне пришлось дожидаться окончания периода медотвода после того, как я переболел COVID-19. У людей зачастую есть недоверие к новым лекарствам, ко всему новому. Но прививку делать надо. Болеть, поверьте, намного хуже.

Прививочная кампания в Норильске продолжается. Вакцинация организована на базах государственных медицинских учреждений. Препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V» - комбинированную векторную вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19) вводят в прививочном кабинете поликлиники после осмотра, по предварительной записи. Прививку делают двукратно с интервалом в 21 день.

В день вакцинации необходимо иметь при себе документы: сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93) при наличии)), паспорт, страховой полис, СНИЛС.

Вакцинация проводится по адресам:

- Центральный район: ул. Талнахская, 76, - 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр-д, 7а, - 8-908-033-72-54, 46-57-44,

- Талнах: ул. Маслова, 5, 7, - 400-600;

- Кайеркан, ул. Надеждинская, 11, 15, - 31-50-77, 36-07-84.