Выгодный контракт

Нет работы? Возьмите деньги!

Как рассказал Сергей Городилов, руководитель территориального отдела управления социальной защиты населения Красноярского края по городу Норильску, эта мера реализуется с 1 января 2021 года:

– Цель предоставления такой формы господдержки — стимулирование граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, к выходу из неё. В течение года нашим отделением было принято 312 заявлений, пик обращений пришёлся на осень. На 210 из них получены положительные решения на общую сумму более 24 млн рублей. Уже заключены 134 социальных контракта на сумму около 16 млн рублей. В том числе: на ведение предпринимательской деятельности — 16, на поиск работы — 42, 76 — на иные мероприятия. Ещё 80 контрактов планируется заключить в течение января — на них люди подавали заявления в декабре.

Напомним, данная форма поддержки доступна для малообеспеченных людей или семей, чей среднедушевой доход не достигает величины прожиточного минимума. Срок принятия решения по заявлению от соискателя на выплату по соцконтракту — в течение 10 дней с момента получения заявки, если не потребуется дополнительная проверка документов. В последнем случае этот срок увеличивается до 30 дней.

Социальный контракт подразумевает помощь в трёх направлениях. Первое — в поиске работы. Это не означает, что за соискателя ищут работу специалисты управления соцзащиты. Суть иная: неработающим гражданам, стоящим на учёте в Центре занятости населения, положено пособие в размере 21 515 рублей (в 2021 году было 19 346 рублей), и оно выплачивается в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и ещё три месяца с даты подтверждения факта трудоустройства.

При этом важно, чтобы люди не увольнялись, отработав пару недель. В таком случае перечисления прекращаются. Повторно претендовать на соцконтракт можно только через год после закрытия первого, и такое право есть лишь у одного члена семьи, отмечают в управлении соцзащиты.

Социальный контракт по поиску работы заключается на срок не более девяти месяцев. В приоритетном порядке помощь оказывается семейным людям с детьми. Кроме того, можно получить дополнительные средства на обучение — правда, лишь в случае, если Центр занятости не может обеспечить профобучение. Тогда соискатель может получить выплату на курс обучения, но не более 30 000 рублей, а также 9673 рубля ежемесячно — на время учёбы, но не более трёх месяцев.

Контракт на поиск работы заключила и норильчанка Татьяна Беспалова. Прежде она семь лет трудилась в «ооошке», но по ряду причин решила уволиться и встала на учёт в Центр занятости.

– Вскоре после этого я получила письмо от соцзащиты, из которого и узнала о социальных контрактах. В управление я обратилась 25 октября, а в начале ноября уже был заключён контракт. Мне выплатили единоразово определённую сумму, и при трудоустройстве я получаю такую же в течение ещё трёх месяцев. Единственное условие — ежемесячно требуется подтверждать, что я работаю, — рассказывает Татьяна. Она нашла работу в течение месяца на одном из предприятий «Норникеля». – Я очень довольна такой помощью. Тем более пока являюсь стажёром, получаю не очень высокую зарплату, и эти 20 тысяч очень кстати, — делится Татьяна.

Больше возможностей

Второе направление социального контракта — поддержка индивидуальной трудовой деятельности (ИП) или самозанятых граждан. Здесь выплата единовременная, в размере до 250 тысяч рублей, она может быть направлена на оплату аренды помещения, закупку оборудования, создание и оснащение дополнительных рабочих мест.

Столь широкий спектр направлений, на которые можно направить средства контракта, дают большие возможности для развития бизнеса, считает один из «контрактников» Николай Судейко. О такой возможности он узнал в одной из социальных сетей. Чтобы узнать подробности, обратился в Агентство развития Норильска, которое является партнёром управления соцзащиты в консультативной части заключения социальных контрактов.

– Там всё доходчиво объяснили, я подготовил пакет требуемых документов — небольшой, кстати, куда вошёл и бизес–план. Уже через две недели после подачи мою заявку одобрили, и на днях я получил деньги, единовременную выплату, которую планирую потратить на закупку оборудования и оплату доставки, — рассказывает предприниматель.

Уже несколько лет он держит автоателье, где занимается перетяжкой салонов. По его словам, проблема норильских автомобилей в наличии влаги в салонах — от снега и дождей, отчего гниют обивка, а также днище автомобилей.

– Но перетяжка не всем по карману, поэтому мы готовы предложить профессиональную чистку, но главное — а этого в городе прежде не было — профессиональную просушку. Я нашёл нужный аппарат для клининга с обработкой паром и специальную сушку для автомобилей. Это позволит мне также выставлять своё коммерческое предложение для автобусов — перетягивать сиденья они явно не будут, а вот чистка позволит салонам обрести совершенно другой вид, — считает Николай.

Сейчас он ждёт подтверждения оплаты и доставки оборудования, а чеки предоставит для отчёта в соцзащиту. Его контракт рассчитан на четыре месяца, всё это время он должен будет демонстрировать результат выполнения представленного ранее бизнес–плана.

– Если он не оправдает себя и мой доход не изменится, значит, я что–то рассчитал неверно. Но, думаю, идея себя оправдает, поскольку, по сути, вы получаете «в подарок» оборудование, его не нужно окупать — следует только отчитываться, что продолжаете бизнес. Спрос на мои услуги растёт, уже записались порядка 30 человек. Такие контракты — хорошая помощь для старта своего дела, я буду отслеживать все предложения от государства для дальнейшего развития бизнеса, — говорит Николай.

В трудной ситуации

Третье направление социального контракта — господдержка на иные мероприятия для удовлетворения текущих потребностей. То есть людям помогут в приобретении товаров первой необходимости — одежды, обуви, лекарственных препаратов, школьно–письменных принадлежностей для семьи, а также средства выделяются на лечение, профилактические медосмотры. Соискателям предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума. Выплачиваться она будет не больше полугода. Норильчане чаще всего заключают соцконтракты именно на такие нужды. Мера оказалась востребована среди родителей детей–инвалидов, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, особенно матерей–одиночек.

Надо отметить, что, заключая соцконтракт, соискатели берут на себя обязательство предоставлять письменные отчёты о расходах.

– Отчёт делается ежемесячно в течение всего срока действия контракта. В нём необходимо указать, на что потрачены деньги, например, на приобретение вещей. Получатели второго и третьего направлений контракта должны также предоставлять чеки, подтверждающие траты, а в случае с трудоустройством — подтверждение, что по–прежнему состоят на учёте в ЦЗН или работают. Хочу отметить, что от такого вида госпомощи «отсекаются» малообеспеченные граждане, чьи счета арестованы, потому что деньги перечисляются на счёт, и они их просто не смогут получить, — поясняет Сергей Городилов.

Одна из соискательниц, Ирина Соклова, тоже подтверждает, что выплаты по соцконтракту очень выручают её семью, где подрастает четверо деток.

– Я сейчас нахожусь в декретном отпуске. Нам выделили помощь на полгода, и мы решили приобрести на полученные деньги детскую зимнюю одежду, мебель детям, электроплиту. От меня лишь требуется подтверждать чеками покупки и их целевое назначение, — говорит Ирина.

Она рада, что сотрудники управления соцзащиты сами позвонили ей с предложением об участии в программе соцконтрактов. Документы Ирина собрала быстро, контракт одобрили в течение нескольких дней.

– Думаю, многим эта программа может принести ощутимую помощь. Особенно когда вы находитесь в сложном положении. Именно в этом и должна проявляться помощь государства, — считает многодетная мама.