Выясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск - Талнах

ДТП произошло 5 декабря около полуночи на втором километре автодороги Норильск - Талнах. 55-летний водитель легкового автомобиля «Тойота-Королла», который двигался в сторону Талнаха и выехал на полосу встречного движения, тем самым допустив столкновение со автобетоносмесителем на базе КамАЗ.

Водитель легковушки и его пассажир получили травмы различной тяжести. Водитель КамАЗа не пострадал. На данный момент Госавтоинспекция проводит проверку по данному факту.

Всего из-за невнимательности водителей за выходные произошло три ДТП.

В очередной раз, обращаясь к участникам дорожного движения, Госавтоинспекция Норильска настоятельно рекомендует строго соблюдать правила дорожного движения, при этом учитывая погодные и дорожные условия.