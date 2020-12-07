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Выясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск - Талнах

Выясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск - Талнах

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Выясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск - Талнах

Травмы различной тяжести получили один из водителей и пассажир.

Выясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск - ТалнахВыясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск - ТалнахВыясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск - Талнах

ДТП произошло 5 декабря около полуночи на втором километре автодороги Норильск - Талнах. 55-летний водитель легкового автомобиля «Тойота-Королла», который двигался в сторону Талнаха и выехал на полосу встречного движения, тем самым допустив столкновение со автобетоносмесителем на базе КамАЗ.

Водитель легковушки и его пассажир получили травмы различной тяжести. Водитель КамАЗа не пострадал. На данный момент Госавтоинспекция проводит проверку по данному факту.

Всего из-за невнимательности водителей за выходные произошло три ДТП.

В очередной раз, обращаясь к участникам дорожного движения, Госавтоинспекция Норильска настоятельно рекомендует строго соблюдать правила дорожного движения, при этом учитывая погодные и дорожные условия.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
7 декабря в 15:20 570
ДТПНорильскГосавтоинспекция
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