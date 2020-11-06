Вынужденная мера

Такое решение было принято на совещании представителей управления образования, территориального отдела здравоохранения, «Роспотребнадзора» и социальной политики с Николаем Тимофеевым, исполняющим полномочия главы города и связано с текущей эпидобстановкой.

- Эпидемиологическая обстановка у нас напряжённая, но контролируемая, – сказал Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края в ходе своего онлайн-доклада. - Эпидемиологический порог не достигнут. По данным на сегодняшний день в наших стационарах находится 207 пациентов. Количество свободных коек 51, что составляет 25 процентов от общего коечного фонда. Наблюдается небольшой прирост амбулаторных пациентов и больных, поступивших на стационарное лечение по скорой помощи, но он не существенный и говорить сейчас о резком росте заболеваемости нельзя. В настоящее время на амбулаторном лечении находится 238 человек с внебольничной пневмонией и 172 норильчанина с коронавирусной инфекцией под наблюдением врачей в домашних условиях. И даже при таких показателях без применения мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции не обойтись.

В случае ухудшения эпидобстановки и увеличения числа заболевших в Норильске имеется резерв в сто коек. Также общекоечный фонд может быть увеличен за счёт мест, которые находятся в бывшем здании родильного дома. Кроме того, руководство Заполярного филиала готово выделить для размещения больных людей площади в бывшем профилактории «Валёк».

Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, сказала, что есть смысл перевести на дистанционные занятия и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, а именно те кружки и секции, где занимаются учащиеся 5-11-х классов.

Николай Тимофеев:

- Сегодня на совещании с руководителями ведомств мы рассмотрели текущую эпидемиологическую ситуацию в городе, и было принято непростое решение о переводе учащихся 5-11-х классов на дистанционный формат обучения. Таким образом, сразу после окончания каникул, а именно с 9 по 28 ноября, школьники среднего звена и старших классов будут учиться удалённо. Это вынужденная мера, и мы надеемся, что благодаря ей нам удастся приостановить рост заболеваемости. Аналогичные меры были приняты и в других городах России.

Также дистанционное обучение коснётся и допобразования, культуры и спорта, кружков и секций, которые посещают школьники 5-11-х классов.

Повторюсь, дистанционное обучение – это временная мера, и как только эпидобстановка станет более благоприятной, она будет отменена.