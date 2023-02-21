​Участникам специальной военной операции будут выплачивать единовременную выплату при ранении

Губернатор края Александр Усс поручил расширить региональный список участников СВО, получающих единовременные денежные выплаты при ранении. Если раньше оформить их могли только военнослужащие Министерства обороны РФ, то теперь это смогут сделать и сотрудники МВД РФ, участвующие в специальной военной операции.

Сумма выплат, как и раньше, будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм.