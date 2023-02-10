Выплаты для северян, занимающихся традиционным хозяйствованием, увеличат на 27%

Краевое Заксобрание приняло в первом чтении проект закона края «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан из числа коренных малочисленных народов и иных категорий граждан, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Законопроект был разработан в целях повышения уровня социальной поддержки лиц, занимающихся оленеводством, охотой, рыболовством.

Законопроектом на Таймыре предусматривается увеличение размеров ежемесячных компенсационных выплат с января текущего года для охотников (рыбаков) — с 6900 до 8800 рублей и для оленеводов — с 9200 до 11 700 рублей.

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств краевого бюджета, поскольку в рамках формирования краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов соответствующие бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 237 млн рублей.