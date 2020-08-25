Выплаты на детей
Выплаты на детей
Пенсионный фонд России напоминает о выплатах на детей от 3 лет.
В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» предоставлена возможность получения единовременной выплаты гражданам в отношении детей, достигающих возраста 3 лет в период с 01.07.2020 по 30.09.2020 включительно.
Заявление можно подать:
- в личном кабинете на портале Госуслуг;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания.
Для единовременной выплаты понадобится:
- паспорт заявителя;
- свидетельства о рождении детей, имеющих право на выплаты;
- реквизиты банковского счёта заявителя.