Выплаты на детей

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» предоставлена возможность получения единовременной выплаты гражданам в отношении детей, достигающих возраста 3 лет в период с 01.07.2020 по 30.09.2020 включительно.

Заявление можно подать:

- в личном кабинете на портале Госуслуг;

- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

- непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания.

Для единовременной выплаты понадобится:

- паспорт заявителя;

- свидетельства о рождении детей, имеющих право на выплаты;

- реквизиты банковского счёта заявителя.