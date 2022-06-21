Выпускник из гимназии № 11 набрал сто баллов на ЕГЭ по истории

Результаты ЕГЭ по истории получили 116 выпускников 11-х классов. 105 из них преодолели минимальный порог в 32 балла. Остальные, к сожалению, не справились с экзаменом.

А переcдача по данному предмету не предусмотрена. Стоит отметить, что 15 выпускников набрали более 81 балла, а один — максимальные 100 баллов.

Апелляцию о несогласии с оценкой экзаменационной комиссии можно подать в образовательном учреждении 23 и 24 июня.

Результаты экзамена по физике получили 161 человек. В этом году показатель сдачи значительно лучше, чем в прошлом. Минимальный порог в 36 баллов перешагнули 154 одиннадцатиклассника — это 95,7% (в 2021 году — 90,5%). Семеро экзамен не сдали, пересдача также не предусмотрена. Ещё семеро выпускников набрали более 81 балла.

Подать документы на апелляцию можно 23 и 24 июня.