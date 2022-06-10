Выпускники 11-х классов узнали первые результаты экзаменов

Итоги ЕГЭ по биологии узнали 16 человек. Минимальную оценку — 37 баллов — набрали 13 выпускников. Пересдача данного предмета не предусмотрена. Одна школьница из школы № 38 набрала по биологии 92 балла, на данный момент это максимальный результат в городе.

Экзамен по литературе выбрали 64 выпускника, 62 из них преодолели минимальный порог — 32. Пересдача предмета также не предусмотрена. Порог в 80 баллов перешагнули 12 школьников, а двое выпускников из школ № 23 и 37 набрали максимальные 100 баллов за экзамен.

Результаты ЕГЭ по химии предоставили 97 участникам. Удовлетворительно экзамен сдали 72 человека, они набрали более 36 баллов. Четверо выпускников из школ № 1, 38 и гимназии № 1 набрали 80 и более баллов. Максимальный показатель - 97 баллов.