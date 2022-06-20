Выпускники 11-х классов в течение двух дней будут писать экзамен по информатике

Задания по информатике делятся на две части: первые 25 вопросов оцениваются в один балл, последние два - в два балла. В первой группе получение баллов напрямую зависит от правильности ответа. Во второй группе балл можно получить при условии, что значения либо перепутаны местами, либо одно из значений приведено неверно, то есть за частично правильное решение. На выполнение 27 заданий варианта дается 3 часа 55 минут, весь экзамен выполняется на компьютере. Минимальный проходной балл – 40.

Результаты выпускники узнают 4 и 6 июля. Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами – 5, 6, 7 и 8 июля. В случае получения результата ниже минимального балла пересдать предмет можно будет только в следующем году.