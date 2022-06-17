Выпускники 9-х и 11-х классов получили очередные результаты экзаменов

В этом году на ЕГЭ по русскому языку максимальные сто баллов получили трое учащихся: из гимназий № 11 и № 5, школы № 1. Стоит отметить, что они также претендуют на медаль «За особые успехи в учении». 180 выпускников набрали 80 и более баллов, 21 человек не сдали экзамен.

Стоит отметить, что пересдача данного предмета возможна, только если выпускник перешагнул через минимальный порог в 24 балла. Средний балл по этому предмету составил 63. Апелляцию о несогласии с решением экзаменационной комиссии можно подать в образовательном учреждении 20, 21 июня.

1137 девятиклассников узнали результаты основного госэкзамена (ОГЭ) по обществознанию. Средний балл по городу в этом году составил 3,59. В 2019 году показатель был немного выше — 3,61. Напомним, что в связи с пандемией в 2020 и 2021 годах ОГЭ по обществознанию не проводился.