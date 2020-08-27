Вырос спрос на туры с кешбэком

По сообщению АНО «Национальные приоритеты», россияне проявляют большой интерес к покупке туров с кешбэком до 20% средств от стоимости тура.

«Более миллиона россиян заинтересовались возможностью приобрести тур на путешествие по стране с кешбэком до 20%. За 5 дней с момента открытия сайт программы доступных путешествий по России посетили более 1 миллиона уникальных пользователей. Общая стоимость путёвок, приобретённых с момента старта программы, превысила полмиллиарда рублей», - сообщили в АНО.

Напомним, что программа действует с 21 по 28 августа 2020 года. Именно в этот период россияне могут приобрести туры по России. Причём выбор регионов программой не ограничен. По условиям программы необходимо выбрать направление для путешествия на сайте мирпутешествий.ру и оплатить тур картой платёжной системы «МИР». В течение пяти дней деньги вернутся на карту.