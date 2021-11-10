Выудили статью

Патрульная группа транспортной полиции задержала в районе мыса Ситков 38-летнего жителя Дудинки. При осмотре принадлежащей ему лодки были найдены и изъяты 115 особей рыбы, которая, по заключению специалистов природоохранного ведомства, является арктическим омулем. Промысел мужчина вёл без специального разрешения на вылов и использовал для этого 120-метровую сплавную сеть. Ущерб, причинённый природной среде в результате браконьерства, превысил 100 тысяч рублей. Сотрудники транспортной полиции изъяли незаконный улов, а также моторную лодку, сеть и навигационное оборудование.

На реке Норильской сотрудники Таймырского ЛО МВД России задержали моторную лодку, которой управлял 61-летний норильчанин, возвращавшийся с озера Мелкого, где незаконно добыл 39 экземпляров чира. Ущерб — почти 142 тысячи рублей. У подозреваемого в браконьерстве также изъяли выловленную рыбу, моторную лодку и 35-метровую сплавную сеть.

В отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела, теперь им грозят штраф до 500 000 рублей или обязательные работы на срок до 480 часов либо исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.