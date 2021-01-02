WhatsApp стал самым популярным мессенджером в канун Нового года

В канун Нового года пользователи WhatsApp совершили более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков. За один день мессенджер стал лидером по количеству вызовов.

«В канун Нового года во всем мире было совершено более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, это самый высокий показатель за один день в WhatsApp. Число звонков выросло более чем на 50 % по сравнению с тем же днём прошлого года», — цитирует ТАСС сообщение от владельца Facebook.

Также посредством Facebook и Instagram было совершенно более 55 млн прямых эфиров.