Дорогу интернету

Работа ведётся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». В 2020 году к Сети уже подключили 31 социально значимый объект, в следующем — интернетом будет обеспечено ещё 153 учреждения.

«Из 1743 населённых пунктов края 72 находятся в Арктике, — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. — Безусловно, развитие данной территории невозможно без создания инфраструктуры связи. Эта задача решается посредством реализации федеральных и региональных программ».

В этом году в первый раз арктические населённые пункты участвовали в краевой государственной программе «Развитие информационного общества». Для организации сотовой связи и интернета средства из краевого бюджета получили таймырский посёлок Усть–Авам и эвенкийский посёлок Ессей. Программу предложили продолжить и в 2021–2022 годах.

В будущем созданную информационную инфраструктуру можно будет использовать для предоставления услуг сотовой связи и доступа в интернет.