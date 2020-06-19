За два месяца в крае оформили почти три с половиной тысячи электронных сертификатов на маткапитал

С 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд приступил к оформлению сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме. За это время документ, не обращаясь за ним лично, получили 3 463 семьи, сообщает пресс-служба администрации города.

Проактивная выдача сертификатов позволяет автоматически оформлять маткапитал сразу после появления ребёнка, что даёт возможность семье приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Всё необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Для семей с приёмными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку подтверждающие документы могут предоставить только сами родители.

Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Пенсионный фонд проверяет информацию о детях и родителях для определения права и выносит решение о выдаче либо невыдаче сертификата. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Кроме этого, сертификат теперь оформляется исключительно в электронном виде. На привычном бланке он уже распечатываться не будет. Однако владельцы сертификата могут получить на бумажном носителе его электронную копию, заверенную руководителем органа по месту обращения, либо выписку из федерального регистра.

Напомним, с 2020 года семьи, в которых появился первый ребёнок, получили право на материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей. Для семей, в которых с этого года появляется второй ребёнок, материнский капитал дополнительно увеличивается ещё на 150 тысяч рублей, составив 616 тысяч 617 рублей.

Узнать о размере материнского капитала или его остатка можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Программа поддержки семей продлена до 2026 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.