МАУ ИЦ «Норильские новости»

За фейки - лишение свободы

За фейки - лишение свободы

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За фейки - лишение свободы

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении проект о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. Об этом сообщил ТАСС.

За фейки - лишение свободы

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки в законодательство.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, то будет грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Фото Владимир Макушкин
4 марта в 14:56 570
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