За фейки - лишение свободы

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки в законодательство.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, то будет грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.