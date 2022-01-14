За гибель норильской семьи под лавиной ответят семь должностных лиц

Как утверждают в краевой прокуратуре, несчастный случай произошёл в результате неисполнения обвиняемыми своих должностных обязанностей.

«В период с 11 декабря 2020 года по 8 января 2021 года четверо обвиняемых, являясь оперативными дежурными Норильской единой дежурно-диспетчерской службы, работая посменно, не включили получаемые ежедневно сведения о лавинной опасности в горных районах Красноярского края, Республике Хакасия и Тыва в оперативную сводку управления Норильского ГО и ЧС. Надлежащее исполнение должностных обязанностей указанными лицами не проконтролировано и не обеспечено другим обвиняемым – руководителем управления по Норильскому ГО и ЧС администрации», - прокомментировали в ведомстве.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено ещё два уголовных дела. Оба их фигуранта, являясь должностными лицами отдела муниципального контроля городской администрации, при проведении проверок не выявили никаких нарушений, связанных с самовольным возведением дома, который был разрушен лавиной.

Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.