За год жительница Краснодара обманула 66 одиноких мужчин из Норильска

Следствие выяснило, что девушка знакомилась с одинокими мужчинами из Норильска в социальных сетях и в ходе общения просила перевести ей деньги, прикрываясь житейскими невзгодами. Поначалу обманутых было 28, а сумма ущерба составила 280 тысяч рублей. Однако аппетиты мошенницы продолжали расти. Итог: 66 разочарованных собеседников и более миллиона рублей в кошельке у находчивой дамы. Преступление раскрыл старший оперуполномоченный уголовного розыска Норильского ОМВД Алексей Калинин.

«Девушка объяснила полицейским, что, изучив различные города России, она выбрала Норильск, поскольку он находился вдалеке от её дома, а мужчины здесь неплохо зарабатывают. Про себя краснодарка назвала Норильск «городом богатых женихов», хотя ни с кем из пострадавших под венец она не спешила», - рассказали в ГУ МВД Красноярского края.

Против аферистки возбудили многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве. Суд приговорил её к двум годам лишения свободы. Но так как у женщины на иждивении имеется малолетний ребенок, она получила отсрочку. Отправится ли она в колонию, пока неизвестно.