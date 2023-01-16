За «государственную измену» норильчанка отдала мошенникам более 2,8 млн рублей

Как сообщили в Норильском ОМВД, северянке позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Во время разговора он обвинил её в государственной измене, так как девушка якобы переводила деньги на Украину. Далее псевдополицейский предложил потерпевшей обезопасить свои счета и перевёл разговор на «сотрудника банка».

Следующий собеседник сообщил, что норильчанке на свой мобильный телефон нужно установить мобильное приложение, в котором необходимо ввести номер своей банковской карты. После чего она сняла все свои сбережения и отправила более 1,3 млн рублей на указанный счёт через банкомат. Затем она оформила онлайн-кредит в размере 1,5 млн рублей и также перевела эти деньги мошенникам. Общая сумма ущерба составила более 2,8 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление причастных к данному преступлению.