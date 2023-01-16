За хранение наркотиков житель Дудинки предстанет перед судом

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Таймырского ЛО МВД России задержали 37-летнего мужчину. В кармане у него был обнаружен пакет со светлым порошком. Как показала экспертиза, в пакете оказался синтетический наркотик α-PVP. В отделе полиции также установили, что подозреваемый уже ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Мужчине грозит лишение свободы сроком до трёх лет.