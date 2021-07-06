За II квартал 2021 года в управление потребительского рынка и услуг обратились 50 норильчан

С апреля по июнь текущего года за помощью в управление обратились: три индивидуальных предпринимателя (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства) и 47 потребителей (по вопросам о товарах и услугах надлежащего качества).

По поступившим обращениям были даны 43 консультации потребителям и субъектам предпринимательства, 6 ответов на письменные обращения, а также составлено одно исковое заявление в суд. Потребителям был возмещён ущерб на сумму — 251 447 руб.

В связи с введёнными ограничениями, связанными с нестабильной эпидемиологической обстановкой, получить консультацию в управлении можно ежедневно по телефону 43-71-94 с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00). Также с информацией по вопросам защиты прав потребителей можно ознакомиться на сайте МКУ «УПРиУ».