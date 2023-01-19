За использование фальшивого удостоверения норильчанин предстанет перед судом

Как сообщили в Норильском ОМВД, в 2017 году северянин в интернете за 50 тысяч рублей приобрёл удостоверение тракториста-машиниста, которое было фальшивым. В октябре прошлого года сотрудники ДПС остановили его для проверки документов. Удостоверение вызвало у правоохранителей сомнение в его достоверности, так как печать на нём была размыта.

В отношении норильчанина был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Расследование завершено. Материалы дела направлены в суд, который и определит меру ответственности водителю.