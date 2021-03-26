За использование поддельных документов жителю Дудинки грозит тюремный срок

Как стало известно в ходе следствия, молодой человек предъявил свидетельство и удостоверение электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, которые подтверждали его обучение и квалификацию как специалиста. Обучение он якобы проходил в одном из учебных заведений Свердловской области, но во время проверки стало известно, что оно не числится в Едином государственном реестре юридических лиц.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Теперь молодому человеку грозит лишение свободы сроком на один год.