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За использование поддельных документов жителю Дудинки грозит тюремный срок

За использование поддельных документов жителю Дудинки грозит тюремный срок

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За использование поддельных документов жителю Дудинки грозит тюремный срок

По данным сотрудников Таймырского линейного отдела МВД России, 31-летний работник транспортной организации представил фиктивные документы для перевода на высокооплачиваемую работу.

За использование поддельных документов жителю Дудинки грозит тюремный срок

Как стало известно в ходе следствия, молодой человек предъявил свидетельство и удостоверение электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, которые подтверждали его обучение и квалификацию как специалиста. Обучение он якобы проходил в одном из учебных заведений Свердловской области, но во время проверки стало известно, что оно не числится в Едином государственном реестре юридических лиц.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Теперь молодому человеку грозит лишение свободы сроком на один год.

Фото из открытых источников
26 марта в 12:06 520
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