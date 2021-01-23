Серьёзная проблема общества

— Нюанс, о котором часто забывают граждане, состоит в том, что заявление об оскорблении может написать только тот человек, которого унизили словесно или действием. Воспользоваться этим правом могут как рядовые граждане, так и должностные лица, то есть те, кто находится на своём рабочем месте: диспетчеры управляющих компаний, кондукторы автобусов, продавцы, врачи скорой помощи и так далее. Вадим Королёв, заместитель начальника Норильского ОМВД по охране общественного порядка.

Мы не будем решать, кто прав, кто виноват. За нас это сделают полиция, прокуратура и прочие надзорные и контролирующие органы. Просто попробуем разобраться, насколько реально в обыденной жизни наказать того, кто позволяет себе унижать людей словом или действием.

О том, как наказать хама, нам рассказал Вадим Королёв, заместитель начальника Норильского ОМВД по охране общественного порядка:

— Недавняя история вызвала серьёзный общественный резонанс и обозначила гораздо больший пласт проблем, чем банальный конфликт в машине такси, — говорит Вадим Королёв. — Главные из них — неадекватное поведение граждан, падение общей культуры воспитания, а также то, что подобные ситуации часто остаются безнаказанными. Люди, которых оскорбляют, не привлекают к ответственности своих обидчиков и тем самым невольно подталкивают наглецов к совершению новых правонарушений. А бывает и наоборот: участники конфликта буквально на ровном месте устраивают свару, раздувая из мухи слона.

Поступок человека, который, например, в магазине, в подъезде или на улице выражается нецензурно, подпадает под действие статьи 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях. В ней сказано, что мелкое хулиганство — это нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах. К сожалению, штраф за мелкое хулиганство небольшой: от 500 до 1000 рублей. Впрочем, возможно и наложение административного ареста на срок до 15 суток. Решение об этом принимает суд.

Но вернёмся к нашумевшей истории. Всем понятно, что такси не является общественным местом. Однако в той же статье КоАП говорится об оскорбительном приставании к гражданам. Такой факт здесь налицо.

Далее. Человек на работе, находится за рулём автомобиля, то есть управляет средством повышенной опасности, и действия женщин явно мешают работе водителя и создают рискованную ситуацию на дороге. На записи видно, как одна из дам, выйдя из машины, пнула ногой бампер авто. Читаем статью дальше: «... а равно уничтожение или повреждение чужого имущества». Если бы действие агрессивной пассажирки повлекло повреждение деталей машины, ей пришлось бы ответить ещё и за порчу имущества.

Не оправдывают полицейские и поведение таксиста. Его действия подпадают под статью 14.8 «Нарушение иных прав потребителей» КоАП. В пункте 5 данной статьи говорится, что «отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг)» влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц (к ним относятся и индивидуальные предприниматели) в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Для юрлиц, например для фирмы такси, предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Следовательно, пассажиры такси могут обратиться в Роспотребнадзор за защитой своих прав.

На водителя и пассажиров были составлены протоколы и по другим статьям Кодекса об административных правонарушениях. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности и ехали в такси без масок. Водителю предстоит ответить по статье 12.6 «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» КоАП, наказание по этой статье влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Ответственность пассажиров за поездку без ремня безопасности предусмотрена статьёй 12.29 КоАП «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» и предполагает предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей.

За отсутствие масок во время поездки все участники будут отвечать по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» КоАП. Ответственность в этом случае — штраф: для граждан — от одной до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей. Протоколы об административном правонарушении составлены, а окончательное решение остаётся за судом.

Пассажирок такси, как и других несдержанных на язык граждан, можно привлечь к ответственности по статье 5.61 «Оскорбление» КоАП. В ней говорится, что оскорбление — это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Водитель в качестве потерпевшего может написать заявление как в полицию, так и в прокуратуру. Но именно сотрудники прокуратуры выносят постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, на основании которого суд определяет наказание. Ответственность по статье 5.61 предусматривает наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей (новые нормы вступили в силу 15 января 2021 года).

– Оскорбление не всегда может выражаться в форме мата, — поясняет Вадим Королёв. — Унизить человеческое достоинство можно и обычными словами, сделав в своей реплике акцент на физических или умственных, надуманных или реально существующих недостатках.

Заявление об оскорблении может написать только тот человек, которого унизили словесно или действием. Но в своём обращении он может указать свидетелей неприятной ситуации. Воспользоваться этим правом могут как рядовые граждане, так и должностные лица, то есть те, кто находится на рабочем месте: диспетчеры управляющих компаний, кондукторы автобусов, продавцы, врачи скорой помощи и так далее. Исключение составляют сотрудники правоохранительных органов. За их оскорбление придётся отвечать по статьям Уголовного кодекса. При этом состояние алкогольного опьянения, которым частенько любят прикрываться дебоширы — якобы они ничего не помнят — является отягчающим фактором. Добавим, что представители власти — это не только сотрудники правоохранительных органов, но и работники контролирующих органов, представители муниципальной власти и так далее.

Наказание за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей варьируется от штрафа в размере от 40 тысяч рублей до исправительных работ сроком до одного года. Это прописано в статье 319 «Оскорбление представителя власти» УК РФ.

За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, или за угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких наказание ещё строже: от штрафа в размере до 200 тысяч рублей и вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет — статья 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ.

Время от времени норильчане всё же делают попытки наказать по закону тех, кто невоздержан на язык. Правда, чаще всего это происходит во время соседских конфликтов, и большинство обидчиков привлекаются по статье «Мелкое хулиганство». За прошедший год по ней привлечены к административной ответственности 408 горожан. Ответственность по статье «Оскорбление» понесли семь жителей Большого Норильска.

Что касается таксиста и его пассажирок, получается, что они сами себя наказали. Видео стало достоянием общественности, и город теперь знает своих «героев» в лицо. Сейчас сотрудники Норильского ОМВД продолжают проверку. По её результатам будет дана правовая оценка ситуации.