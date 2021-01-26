За кражу 16 тонн солярки двое жителей Таймыра предстанут пред судом

По данным полиции, 33-летний злоумышленник работал в топливной компании, где отвечал за отпуск ГСМ. В июне прошлого года за три «подхода» мужчина залил в бензовоз своего приятеля значительно больший объём топлива, нежели тот, что проходил по чеку. Таким образом они похитили более 16 тонн дизельного топлива на сумму около 730 тысяч рублей.

На данный момент оба находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что подозреваемые полностью возместили компании причинённый ущерб. Но по ч. 3 ст. 160 «Присвоение или растрата» им грозит лишение свободы до 6 лет.