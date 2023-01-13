За кражу 680 метров кабеля жителю Талнаха грозит тюремный срок

Напомним, что в течение года мужчина из подвальных помещений жилых домов украл более 680 метров кабеля. Украденное он сдавал в пункты приёма металла, а деньги тратил на личные нужды. Всего правоохранители зафиксировали 13 эпизодов краж. За это время он выручил более 200 тысяч рублей.

Тогда следователи завели в отношении злоумышленника уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.