МАУ ИЦ «Норильские новости»

За кражу 680 метров кабеля жителю Талнаха грозит тюремный срок

За кражу 680 метров кабеля жителю Талнаха грозит тюремный срок

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За кражу 680 метров кабеля жителю Талнаха грозит тюремный срок

Норильские полицейские завершили расследование уголовных дел в отношении северянина и направили документы в суд.

За кражу 680 метров кабеля жителю Талнаха грозит тюремный срок

Напомним, что в течение года мужчина из подвальных помещений жилых домов украл более 680 метров кабеля. Украденное он сдавал в пункты приёма металла, а деньги тратил на личные нужды. Всего правоохранители зафиксировали 13 эпизодов краж. За это время он выручил более 200 тысяч рублей.

Тогда следователи завели в отношении злоумышленника уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото из открытых источников
13 января в 12:14 330
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