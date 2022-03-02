За кражу денег и порчу чужого имущества мужчина предстанет перед судом

Злоумышленником оказался 42-летний уроженец Алтайского края. Несколько месяцев они жили вместе, однако потом отношения испортились, и женщина приняла решение расстаться. После этого мужчина встретил её с работы, проводил домой, где отобрал у неё телефон, документы и банковские карты. За женщину вступился её взрослый сын, и сожитель всё вернул. Однако, воспользовавшись мобильным банком, перевёл с её счетов порядка 160 тысяч рублей.

После этих событий норильчанка потребовала, чтобы постоялец съехал. Но спустя время он напросился к ней ночевать под предлогом, что ему некуда идти. Жалостливая хозяйка разрешила, причём самой её дома не было. Незваный гость поменял замки и устроил в квартире погром: перебил посуду, разбил холодильник, стиральную машину, переломал шкафы и мелкую мебель, кроме того, испортил шубу и одежду бывшей возлюбленной. Общий ущерб составил более 140 тысяч рублей. Мстителя задержали на месте преступления сотрудники правоохранительных органов.

В отношении злоумышленника, уже попадавшего в поле зрения полиции, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» и ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». Из общей суммы ущерба, составившей около 300 тысяч рублей, обвиняемый вернул 100 тысяч.

Расследование завершено, материалы направлены в суд. В отношении погромщика избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.