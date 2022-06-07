За кражу продуктов молодому человеку грозит лишение свободы сроком до шести лет

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 19-летний безработный односельчанин. Как выяснилось, он знал, что сосед уехал из посёлка, и в доме никого не было.

Ночью злоумышленник выбил окно и проник в квартиру пенсионера в поисках спиртного. Ничего не найдя, он решил прихватить из морозилки оленину и грибы, чтобы продать их. Чтобы продукты не растаяли, он спрятал добычу в сугроб.

В отношении северянина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет. Материалы по делу направлены в Дудинский районный суд.