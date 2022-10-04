За кражу профлиста норильскому мастеру участка грозит лишение свободы

По данным следствия, обвиняемый работал на одном из городских предприятий, где занимал должность мастера участка. Его бригада производила строительные работы на объекте. Там-то 39-летний норильчанин и приметил листы металлопрофиля, которыми предстояло обшить вентиляционные шахты.

Злоумышленник со своим приятелем с помощью автокрана погрузили в грузовую машину 150 профлистов. Мужчина отвёз украденное в гаражный массив и продал незнакомцу. Сумма ущерба составила порядка одного миллиона рублей.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде в ожидании суда. В отношении норильчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом.