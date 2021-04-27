За кражу солярки двое северян чуть не лишились свободы

В июне прошлого года житель Дудинки, работавший в топливной компании и отвечавший за отпуск топлива, решил прибегнуть к нехитрому трюку. В бензовоз своего знакомого он в ручном режиме закачивал значительно завышенные объёмы топлива, не отражая это в чеке. За три таких «заправки» приятели вывезли 16 тонн дизельного топлива, на сумму около 730 тысяч рублей.

В отношении мужчин было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», им грозило лишение свободы сроком до шести лет. Во время следствия злоумышленники полостью возместили ущерб. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил обоим наказание в виде условного лишения свободы: экс-работник топливной компании получил 2,5 года, а его приятель - 1 год и 10 месяцев с испытательным сроком 2 года.