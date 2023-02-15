За минувшие сутки трое норильчан стали жертвами мошенников

Одна из них 67-летняя северянка. Как и в большинстве случаев, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции, и сообщил, что в одном из банков произошла утечка данных. Далее звонок был переведён на «сотрудника» банка. Он убедил потерпевшую перевести свои сбережения на указанный счёт. Общий ущерб составил 724 тысячи рублей.

Сотрудниками Норильского ОМВД было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Позже с заявлением в дежурную часть обратилась 41-летняя норильчанка. В её случае звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаюсь оформить на её имя кредит. Мошенники убедили её взять кредит и перевести полученные деньги на указанные счета. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В этот же день в полицию поступило заявление от 42-летнего мужчины, который также попался на уловку мошенников. По его словам, накануне его 12-летний сын попросил у него телефон. Мальчик хотел поиграть в компьютерную игру на своем телефоне, а с отцовского мобильного – раздать интернет. Получив разрешение, подросток пошёл в свою комнату. На следующий день, при просмотре сообщений с номера 900 мужчина обнаружил, что с его банковской карты исчезли деньги. В разговоре с сыном норильчанин выяснил, что мальчик хотел приобрести для игры необходимые атрибуты и в ходе переписки в одном из интернет-сервисов для обмена сообщениями указал номер телефона отца, а затем отправлял коды подтверждений операций, приходящие с номера 900. Того, что происходит списание денежных средств, он не понимал, думая, что называет коды генерации для увеличения компьютерной валюты в игре.

Таким образом северянин потерял 105 445 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. Г ч. 3 ст. 159 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».