За минувшие выходные на дорогах Норильска зафиксировано более 100 нарушений

Дорожные полицейские выявили семь автомобилистов, находившихся за рулём в нетрезвом виде. За первое полугодие 2021 года в Норильске зафиксировано 126 подобных случаев. В отношении правонарушителей составлены административные материалы. Один из водителей был пойман в нетрезвом состоянии повторно, ему грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

В целом во время рейда было выявлено 108 нарушений: семеро водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, четверо — были за рулём без водительских прав, четверо — наказаны за езду по встречной полосе, 10 человек пренебрегали ремнём безопасности, ещё четыре протокола за различные правонарушения было составлено в отношении мотоциклистов. Более 20 нарушений касались светопропускаемости автомобильных стёкол. На водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП «Управление транспортным средством, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств».