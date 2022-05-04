МАУ ИЦ «Норильские новости»

За минувшую неделю госавтоинспекторы зафиксировали 306 нарушений правил дорожного движения на норильских трассах

За минувшую неделю госавтоинспекторы зафиксировали 306 нарушений правил дорожного движения на норильских трассах

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За минувшую неделю госавтоинспекторы зафиксировали 306 нарушений правил дорожного движения на норильских трассах

На дорогах были задержаны 12 водителей, которые находились за рулём в нетрезвом виде.

За минувшую неделю госавтоинспекторы зафиксировали 306 нарушений правил дорожного движения на норильских трассах

Помимо этого, сотрудниками дорожной полиции привлечены к административной ответственности 23 водителя за нарушение скоростного режима, 24 — за игнорирование ремней безопасности, 12 — за выезд на встречную полосу и столько же за езду без прав. В отношении 65 автолюбителей составлены административные материалы за управление транспортным средством, со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

За прошедшую неделю на территории Норильска зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в том числе одно с пострадавшим.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
4 мая в 14:15 590
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