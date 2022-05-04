За минувшую неделю госавтоинспекторы зафиксировали 306 нарушений правил дорожного движения на норильских трассах
За минувшую неделю госавтоинспекторы зафиксировали 306 нарушений правил дорожного движения на норильских трассах
На дорогах были задержаны 12 водителей, которые находились за рулём в нетрезвом виде.
Помимо этого, сотрудниками дорожной полиции привлечены к административной ответственности 23 водителя за нарушение скоростного режима, 24 — за игнорирование ремней безопасности, 12 — за выезд на встречную полосу и столько же за езду без прав. В отношении 65 автолюбителей составлены административные материалы за управление транспортным средством, со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.
За прошедшую неделю на территории Норильска зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в том числе одно с пострадавшим.