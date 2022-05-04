За минувшую неделю госавтоинспекторы зафиксировали 306 нарушений правил дорожного движения на норильских трассах

Помимо этого, сотрудниками дорожной полиции привлечены к административной ответственности 23 водителя за нарушение скоростного режима, 24 — за игнорирование ремней безопасности, 12 — за выезд на встречную полосу и столько же за езду без прав. В отношении 65 автолюбителей составлены административные материалы за управление транспортным средством, со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

За прошедшую неделю на территории Норильска зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в том числе одно с пострадавшим.