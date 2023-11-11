За мячом вприпрыжку

Спортсменов поприветствовала Марина Киркина, заместитель директора по научно–методической работе. Испытать себя в новом виде спорта отважились игроки в возрасте 14–17 лет из лицея № 3, гимназии № 1, школ № 6, 9, 37, 42 и студенты техникума. Каждую команду активно поддерживали наставники и болельщики.

Фиджитал–футбол подразумевает объединение виртуального (компьютерная игра) и реального спорта (мини–футбольный матч). Первый этап проходит в онлайн–симуляторе FIFA по правилам интерактивного футбола в режиме Volta mini–football. Матч состоит из двух таймов продолжительностью по три минуты. На цифровом поле встречаются по два игрока от каждой команды. Накал эмоций здесь такой же сильный, как и на настоящем стадионе.

На мини–футбольном поле в спортивном зале разворачивались жаркие баталии. Игроки с большим энтузиазмом отрабатывали каждый голевой момент.

Голы, забитые в виртуальном сражении, приплюсовываются к общему результату команды. Футболисты отнеслись к этому этапу турнира очень серьёзно, разработали стратегию игры и тренировались перед мероприятием.

Голкипер при защите ворот не использовал руки: нужно было отбивать мяч корпусом, ногами и головой. Это было непросто!

«Один за всех, все за одного» — девиз не только мушкетёров, но и футбольной команды средней школы № 42.

Гости турнира тоже вступили в схватку и определили сильнейшего в армспорте. Студенты–волонтёры Ксения, Александра и Артём на собственном примере продемонстрировали волю к победе.

Победителем молодёжного турнира по фиджитал–футболу стала сборная техникума промышленных технологий и сервиса. Серебро у команды средней школы № 37. Бронзу разделили представители лицея № 3 и средней школы № 42.

Фото Василисы Ламовой и из архива НТПТиС