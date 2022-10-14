МАУ ИЦ «Норильские новости»

За неоднократное нарушение ограничений, установленных судом, на норильчанина завели ещё одно уголовное дело

За неоднократное нарушение ограничений, установленных судом, на норильчанина завели ещё одно уголовное дело

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За неоднократное нарушение ограничений, установленных судом, на норильчанина завели ещё одно уголовное дело

За неоднократное нарушение ограничений, установленных судом, на норильчанина завели ещё одно уголовное дело

Как сообщают в Норильском ОМВД, по решению суда 49-летнему фигуранту уголовного дела был установлен надзор сроком до 2023 года. До этого времени ранее судимый мужчина должен был не покидать квартиру в ночное время, не находиться в увеселительных и досуговых заведениях, реализующих алкоголь, и не выезжать за пределы города.

Осужденный был обязан еженедельно являться в службу участковых уполномоченных полиции. Несмотря на то что инспекторами отдела административного надзора ОУУПиПДН мужчине были разъяснены действующие в его отношении ограничения и последствия их нарушения, он в течение года неоднократно пренебрегал запретами. Сотрудниками полиции норильчанин был привлечён к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а также за неоднократное отсутствие дома в ночное время.

На основании материалов, собранных участковыми уполномоченными полиции, отделом дознания Норильского ОМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений». Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до одного года.

В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в Норильский городской суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото из открытых источников
14 октября в 12:20 190
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