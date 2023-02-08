МАУ ИЦ «Норильские новости»

За незаконную охоту на дикого северного оленя жителя Таймыра привлекли к уголовной ответственности

За незаконную охоту на дикого северного оленя жителя Таймыра привлекли к уголовной ответственности

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За незаконную охоту на дикого северного оленя жителя Таймыра привлекли к уголовной ответственности

За незаконную охоту на дикого северного оленя жителя Таймыра привлекли к уголовной ответственности

Инспекторы охотнадзора минэкологии края во время рейдового мероприятия недалеко от посёлка Кресты увидели два снегохода, к каждому из которых были прицеплены нарты. Инспекторы решили проверить транспортные средства, однако мужчины резко поменяли направление и скрылись.

По следам снегоходов инспекторы обнаружили охотничий домик. Рядом с ним стоял снегоход без регистрационных номеров. При его осмотре были обнаружены магазин от охотничьего оружия, патроны, нож и верёвки. А около балка они обнаружили 11 туш дикого северного оленя.

Правоохранители изъяли снегоход, патроны, ножи и туши добытых животных. Возбуждено уголовное дело.

В министерстве экологии призывают неравнодушных граждан сообщать о нарушениях правил охоты по телефону +7 (391) 227-72-59 или охотинспекторам на территориях.

Фото из открытых источников
8 февраля в 11:16 460
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