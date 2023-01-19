За обман своего знакомого житель Сочи получил условный срок

Напомним, в дежурную часть Норильского ОМВД обратился северянин, который сообщил о краже 70 тысяч рублей. Во время следствия было установлено, что в марте прошлого года его приятель из Сочи, который ранее жил в Норильске, предложил потерпевшему приобрести у него гараж. Норильчанин без всяких сомнений согласился на сделку и перевёл злоумышленнику деньги.

После этого приятель ещё несколько раз выходил на связь с обещаниями предоставить ему ключи от гаража, а потом и вовсе пропал. Мужчина, поняв, что никакого гаража не существовало, обратился с заявлением в полицию.

Тогда в отношении жителя Сочи было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские доказали вину злоумышленника. Он предстал перед Норильским городским судом, который приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.