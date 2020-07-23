За опасное вождение на мотоцикле планируют штрафовать

Мотоциклистам и владельцам мопедов предлагают запретить опасно ездить между рядами и двигаться параллельно с другим транспортом в одной полосе. Соответствующий законопроект разработали в Госдуме. Об этом газете "Известия" рассказала автор инициативы депутат Светлана Бессараб.

По её словам, документ призван защитить автомобилистов и самих мотоциклистов. Светлана Бессараб отметила, что мотоциклисты не защищены от травм из-за особенностей их транспорта. Она привела пример, где на российской дороге шириной 2,75 метра или меньше водитель мотоцикла может обгонять, например, внедорожник, подвергая себя опасности. По мнению депутата, исправить ситуацию «можно только большими штрафами».

Предполагается, что за параллельное движение с другим транспортом в одной полосе мотоциклистов будут штрафовать на 3 000 рублей. Штраф может быть увеличен до 15 тысяч рублей или заменен на лишение водительских прав сроком от двух до шести месяцев, если движение мотоциклиста содержало признаки опасного вождения и лавирования между рядами. Светлана Бессараб считает, что фиксировать это должны автоинспекторы, а также дорожные камеры и видеорегистраторы.

Координатор общественного движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов назвал законопроект прямым запретом езды на мотоцикле, поскольку «движение между рядами – одно из преимуществ» этого вида транспорта. При этом глава Национального центра безопасности движения Сергей Канаев заметил, что «в реальности всё зависит от адекватности тех, кто передвигается на мотоциклах и мопедах».