За парту — в 60

Снова за парту норильские пенсионеры смогут сесть 20 октября. При этом обучение будет проходить с соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции. Так, в библиотеке Центрального района группа будет состоять из шести человек вместо возможных восьми (по числу компьютеров), а в районе Талнах из 10 машин можно будет использовать только пять. Программа обучения рассчитана на два месяца, по два часа два раза в неделю. Изначально планировалось, что за этот год в библиотеке навыками обращения с современными технологиями овладеют около 150 человек, но в связи с пандемией удастся обучить всего около сорока желающих. При этом желающих перейти с компьютером на «ты» довольно много. Ведь умение пользоваться интернетом и его ресурсами не только открывает пенсионерам широкий спектр ранее недоступных развлечений, но и порой является в современном мире вещью просто необходимой.

— Рассчитаны эти курсы на тех людей, кто вообще не владеет компьютером, — рассказала «Заполярной Правде» Татьяна Журавлева, куратор школы компьютерной грамотности и заместитель директора городской библиотеки. — Мы начинаем с самых азов, например, как его включить или пользоваться мышкой. А дальше начинаем изучать самые важные направления. В первую очередь у людей старшего возраста возникают проблемы, когда надо воспользоваться электронными услугами, а с учётом того, что у некоторых из них сейчас даже нет альтернативы — это очень важно. Я сама на материке столкнулась с тем, что нужно было записать маму к врачу, но, оказалось, что сделать это можно только через интернет, даже по телефону регистратура такую услугу не оказывает. Только через интернет. И как тут быть пожилому человеку? Идти в больницу, чтобы просто записаться? Вот эту основную проблему мы и решаем с помощью наших курсов. Стараемся по максимуму их адаптировать к этой новой и непривычной для них цифровой среде. Это и онлайн-покупка билетов, и электронная запись к врачу, и сайт «Госуслуги». Некоторые из тех, кто у нас уже обучился и освоил компьютер, ещё и лекарства через интернет заказывают — так дешевле получается.

Немало внимания на курсах уделяется и информационной безопасности, ведь именно люди пожилого возраста чаще всего становятся жертвами мошенников, особенно в сфере киберпреступлений. На курсах рассказывают о том, какие именно бывают виды мошенничества, какую информацию ни в коем случае нельзя сообщать даже работникам банка, как пользоваться электронными переводами и онлайн-банком, и даже как распознать мошеннический сайт.

— Вообще, в первые годы работы программы, эти курсы пенсионеры могли проходить по несколько раз, но в связи с этим возникла проблема — кто-то уже третий раз учится, а кто-то попасть не может. Желающих ОЧЕНЬ много, — поясняет Татьяна Журавлева. — Поэтому теперь курсы можно пройти только раз. Это, конечно, вызывает недовольство, ведь у всех свои индивидуальные особенности и скорость обучения, да и про возраст забывать не стоит. У нас были студенты и 37, и 36 годов рождения — людям за 80 лет. Конечно, за два месяца такой объём информации дать тяжело, но наши двери всегда открыты. Очень часто те, кто уже обучился, приходят к нам за помощью или с конкретными просьбами. Вообще, можно сказать, что мы сейчас работаем как филиал МФЦ, помогаем с регистрацией и записью через госуслуги. Так что мы своих выпускников и после обучения не бросаем.

В дополнение ко всему на курсах можно освоить и использование более компактных гаджетов — от сенсорных телефонов до планшетов. Ведь многие норильчане дарят своим пожилым родителям такие гаджеты, а вот объяснить, как именно правильно использовать такое устройство, у многих просто не хватает терпения. А специалисты библиотеки могут. Хотя бы потому, что подобной работой занимаются уже десять лет.

— Вообще в Норильске было немало попыток, создать подобные курсы — и школы открывали, и частные платные курсы, но люди все равно к нам идут. Потому что здесь особый подход нужен. Обучать людей в таком возрасте не так просто. А мы со многими хорошо знакомы как с читателями, знаем их особенности, и они нас знают. Тут совсем другое отношение. Мы в течение учёбы используем индивидуальный подход к каждому студенту.

Записаться на курсы компьютерной грамотности можно в управлении социальной политики. Главное условие — необходимо быть неработающим пенсионером. А управление социальной политики уже составляет списки будущего курса и передаёт данные в библиотеку.