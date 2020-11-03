За пенсионерами сохраняется право на оплату дороги

Согласно Постановлению Правительства №1611 от 07.10.2020 за пенсионерами сохранятся право на получение компенсации, если не воспользовались ей в этом году. Такая возможность пенсионерам даётся раз в два года. Таким образом, если в 2020 году заканчивается право на бесплатный проезд, то следующий двухгодичный период будет исчисляться с 1 января 2020 года. Следовательно, что если период начался в 2018 году, но пенсионер не воспользовался этим правом в 2020 году, то он сможет это сделать в 2021 и 2022 годах.

Пенсионный фонд напоминает, что получить компенсацию на дорогу могут неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности и проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. А именно, на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, Эвенкийского автономного округа, в г. Норильске и подчинённых его администрации населённых пунктах, в г. Лесосибирске и подчинённых его администрации населённых пунктах, в г. Енисейске, в г. Игарке, а также в Северо-Енисейском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском и Туруханском районах Красноярского края.

Оформить возврат средств можно дистанционно через личный кабинет на официальном сайте ПФР либо лично в ближайшем отделении МФЦ или ПФР. После обращения пенсионеру возместят фактические расходы на дорогу, либо предоставят специальные талоны на право бесплатного проезда в авиационном и/или железнодорожном транспорте. При обращении не забудьте предоставить проездные билеты.