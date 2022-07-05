За первое полугодие 2022 года в краевую службу «112» поступило более миллиона звонков

Более 300 тысяч вызовов обработали единые дежурно-диспетчерские службы, свыше 290 тысяч звонков приняли основной и резервный центры обработки вызовов, расположенные в Красноярске, 525 тысяч звонков были приняты автоответчиком.

Напомним, что на номер 112 можно не только позвонить, но и написать сообщение. С начала этого года от жителей края поступило 7425 сообщений, в том числе через мобильное приложение. Почти 500 сообщений получено с терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС», установленных в личных автомобилях. Мобильное приложение доступно для бесплатного скачивания в Play Маркет и App Store. С его помощью можно не только обратиться в службу «112», но и оперативно получать новости о чрезвычайных ситуациях, коммунальных авариях, предупреждения об опасных и неблагоприятных явлениях погоды, плановых отключениях электроэнергии, водоснабжения, а также ознакомиться с памятками о правилах безопасного поведения, например, в лесу и на водоемах. Также с прошлого года размещается информация о пропавших людях.

Курирует работу службы «112» в Красноярском крае подведомственное учреждение министерства цифрового развития края – «Центр информационных технологий». Модернизация системы проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» регионального проекта «Цифровое государственное управление».