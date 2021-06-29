За первые два дня работы прививочного пункта в СРК «Арена» первый компонент вакцины получили 420 норильчан

Как отметил руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Коба Кавтеладзе, в стационарном пункте за 12 часов работы могут привиться максимум 200 человек, а в «Арене» за шесть часов прививку поставили 227 горожан.

На открытии нового прививочного пункта побывал глава города Дмитрий Карасев. Он сообщил, что это не последний подобный пункт в городе. В планах - открыть ещё один, на автовокзале Центрального района. Работать он будет в будние дни. Ожидается, что он будет таким же востребованным, как и прививочный пункт в «Арене». Также глава города призвал норильчан поддержать прививочную кампанию против коронавируса. Для их удобства в городе создаются все условия.

За первые два дня работы прививочного пункта первый компонент вакцины успели поставить 420 человек: 227 человек в субботу и 193 в воскресенье.

Напомним, что пункт вакцинации в СРК «Арена» работает по выходным дням с 12.00 до 18.00. Для того, чтобы привиться, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.